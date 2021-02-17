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    17 февраля 2021, 13:34

    Мошенники стали обманывать пользователей госуслуг

    Гора Орлов

    Мошенники стали рассылать россиянам поддельные письма на сайте «Госуслуги». Они представляются сотрудниками организации.

    Мошенники стали обманывать пользователей госуслуг

    Атаки мошенников одинаковы для всех пользователей. Они имитируют рассылку от сайта, сообщается в пресс-релизе организации, опубликованном «Лентой.ру».

    Фальшивые письма можно вычислить по содержанию, уверяют в пресс-службе. В них призывают кликнуть по ссылке и перейти на внешний сайт, имитирующий сайт госуслуг. Это позволяет похищать пользовательские и платежные данные перешедших на сторонний сайт.

    Зачастую в подобных текстах говорится об участии в бесплатном розыгрыше или получении социальных выплат от государства. Чтобы быстрее убедить потенциальных жертв, в тексте письма написано, что доступ аннулируется при отсутствии обратной связи.

    Кража денег осуществляется через требование оплатить комиссионный платеж для получения выигрыша или социальной выплаты. Таким путем преступники получают данные карт и проводят кражу всех денежных средств на балансе.

    Мошенники научились использовать в своих схемах реальные телефонные номера подразделений МВД. Они проворачивают многоходовки, представляясь сначала работниками банка, а потом сотрудниками правоохранительных органов.