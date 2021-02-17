Мошенники стали обманывать пользователей госуслуг

Мошенники стали рассылать россиянам поддельные письма на сайте «Госуслуги». Они представляются сотрудниками организации.

Атаки мошенников одинаковы для всех пользователей. Они имитируют рассылку от сайта, сообщается в пресс-релизе организации, опубликованном «Лентой.ру».

Фальшивые письма можно вычислить по содержанию, уверяют в пресс-службе. В них призывают кликнуть по ссылке и перейти на внешний сайт, имитирующий сайт госуслуг. Это позволяет похищать пользовательские и платежные данные перешедших на сторонний сайт.

Зачастую в подобных текстах говорится об участии в бесплатном розыгрыше или получении социальных выплат от государства. Чтобы быстрее убедить потенциальных жертв, в тексте письма написано, что доступ аннулируется при отсутствии обратной связи.

Кража денег осуществляется через требование оплатить комиссионный платеж для получения выигрыша или социальной выплаты. Таким путем преступники получают данные карт и проводят кражу всех денежных средств на балансе.

Мошенники научились использовать в своих схемах реальные телефонные номера подразделений МВД. Они проворачивают многоходовки, представляясь сначала работниками банка, а потом сотрудниками правоохранительных органов.