Россиян предупредили о мошенниках, которые звонят с реальных номеров МВД

Мошенники научились использовать в своих схемах реальные телефонные номера подразделений МВД. Они проворачивают многоходовки, представляясь сначала работниками банка, а потом сотрудниками правоохранительных органов. Об этом рассказала официальный представитель министерства внутренних дел России Ирина Волк.

«МВД России предупреждает об участившихся фактах телефонного мошенничества, связанного с незаконным использованием подменных абонентских номеров. При этом номера телефонов, используемых злоумышленниками, могут быть закреплены как за банками, так и за различными подразделениями МВД, в частности, за Главным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции», — приводит «Интерфакс» слова Волк.

Официальный представитель МВД добавила, что сначала преступники звонят жертвам от лица банковского работника, рассказывают, что кто-то якобы пытается оформить на них кредит, и предлагают перечислить поступившие деньги на резервный счет. Потом доверчивым россиянам перезванивают с реального номера подразделения ведомства и убеждают следовать этой инструкции.

«Если вам звонят люди и представляются сотрудниками банка или полиции — перезванивайте по официальным номерам финансовых организаций и правоохранительных органов. Никому не сообщайте полные реквизиты банковских карт», — призвала официальный представитель МВД.

По ее словам, с сентября 2020 года в России выявили более 20 случаев применения подобной мошеннической схемы. Используя эту уловку, преступники похитили более 6,7 миллиона рублей.