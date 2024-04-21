Криминал 21 апреля 2024, 13:20 Мошенники обманули петербургского пенсионера на 9,7 миллиона рублей МВД Петербурга: мошенники обманули 62-летнего мужчину на 9,7 млн рублей Freepik

Читать 360tv в

Мошенники обманули 62-летнего петербуржца на 9,7 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Житель Учебного переулка в Выборгском районе обратился в полицию 20 апреля. Он рассказал, что за неделю до этого ему позвонили неизвестные и стали убеждать, что на его имя якобы оформили кредиты в разных банках. Пенсионеру предложили обнулить эти кредиты, взяв другие и переведя деньги на «безопасный» счет. Мужчина поверил мошенникам, оформил и снял в нескольких кредитных учреждениях огромную сумму и перевел на указанный счет. Позже петербуржец понял, что его обманули.

Реклама

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее психолог Сергей Костеренко рассказал журналистам, что некоторые пенсионеры копят большие суммы, чтобы не остаться без средств в старости. У других мотивация иная — всю жизнь они были «достигаторами» и продолжают ставить амбициозные цели, требующие накоплений. К сожалению, во многих случаях деньги в итоге становятся добычей мошенников.