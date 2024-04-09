Деньги 09 апреля 2024, 15:07 Психолог Костеренко рассказал, что пенсионеры копят миллионы из-за страха остаться ни с чем

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Многие пенсионеры копят огромные суммы, становясь легкой жертвой мошенников. О причинах стремления иметь как можно больше снаряжений рассказал «Абзацу» психолог Сергей Костеренко.

По его словам, есть несколько причин, по которым пенсионеры хотят скопить побольше денег. Например, многие были успешны при жизни, много работали и в преклонном возрасте продолжают страдать так называемым достигаторством.

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«Они многие были „достигаторами“ при активной части жизни, поэтому им нужно снова ставить цели — купить квартиру детям дополнительно, расширить жилплощадь или помочь еще кому-то», — отметил психолог.

Он добавил, что также сказывается тот факт, что в советское или постсоветское время у людей не было денег, и они боятся снова остаться без средств.

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