Криминал 04 марта 2024, 14:38 Мошенники обманули основательницу бренда Planta Rosa на миллион рублей Baza: мошенники обманули основательницу Planta Rosa Павлин на миллион рублей РИА «Новости»

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В Москве мошенники обманули Евгению Павлин — актрису, модель и дизайнера, а также основательницу известного бренда Planta Rosa. Аферисты лишили ее миллиона рублей, сообщил Telegram-канал Baza.

Евгения Павлин, известная в мире моды и кинематографа, владелица собственного магазина на Малой Ордынке стала жертвой аферистов. Недавно она сообщила в полицию о мошенничестве.

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По ее словам, прошлым летом она оплатила три счета на общую сумму свыше миллиона рублей. Однако обещанные услуги Павлин так и не оказали.

Ранее актриса Валерия Ланская тоже стала жертвой мошенников. Они взломали ее Telegram и начали с помощью искусственного интеллекта рассылать голосовые сообщения ее знакомым, прося денег в долг. Аферисты требовали от знакомых знаменитости от 30 до 70 тысяч рублей. На развод едва не попался знаменитый фигурист Алексей Ягудин.