Знаменитости 14 февраля 2024, 15:07 Мошенники рассылали звездам голосовые сообщения от актрисы Ланской с просьбой занять денег Mash: мошенники взломали Telegram Ланской и стали просить дать денег в долг Unsplash

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Актриса Валерия Ланская стала жертвой мошенников. Они взломали ее Telegram и начали с помощью искусственного интеллекта рассылать голосовые сообщения ее знакомым, прося денег в долг. О происшествии сообщил Telegram-канал Mash.

По данным источника Mash, атаковали актрису, когда та уехала за границу. Вероятно, мошенники полагали, что, находясь не в России, Ланская не сразу заметит взлом аккаунта в мессенджере.

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Получив к нему доступ, злоумышленники стали рассылать голосовые сообщения, прося перевести от 30 до 70 тысяч рублей. Причем перевод просили сделать на подозрительную карту.

На развод едва не попался знаменитый фигурист Алексей Ягудин, отметил собеседник Mash. Помешал этому директор олимпийского чемпиона, которого крайне смутил указанный в сообщении «Уральский интернет-банк», после он сразу сообщил о происходящем актрисе.