Мошенники начали похищать деньги через «Google Фото»

Мошенники начали использовать для похищения денег со счетов альбомы «Google Фото». Схема стала популярной с этого года.

Преступники с начала пандемии через почту, мессенджеры или СМС предлагают россиянам получить, например, возврат за уплату НДС, но вместо этого похищают данные банковских карт. Но с 2021 года для этих целей они стали использовать «Google Фото». Об этом «Известиям» сообщили в Group-IB.

В телефонах на системе Аndrоid стандартно установлена возможность делиться выбранным фотоальбомом с другими пользователями. Оповещение об этом приходит в виде push-уведомления, поэтому пользователь не может не заметить его.

Новый альбом от мошенников появляется в разделе «Общие», внутри одна фотография якобы от сервиса «Госуслуги» об одобрении выплаты крупной суммы. Чтобы получить деньги, человек должен оплатить комиссию за перевод в размере 398 рублей через фейковый платежный сервис. После того, как пользователь вводит свои данные в шаблон для оплаты перевода, мошенники похищают деньги с его счета.