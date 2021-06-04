Неизвестные координировали из-за рубежа работу аферистов, обманувших ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина на 400 тысяч рублей. Об этом журналистам сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Задержаны два подозреваемых в мошеннических действиях, которые 29 мая были совершены в отношении ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина. По имеющейся информации, координация их действий осуществлялась из-за рубежа», — сказала Волк.

В пятницу полицейские задержали подозреваемых в мошеннических действиях по отношению к ветерану. У молодых людей изъяли телефоны, банковские карты и деньги. В пресс-службе МВД не исключили, что от их рук могли пострадать другие пожилые люди.

В этом году на параде Победы рядом с президентом Владимиром Путиным сидел ветеран Василий Пронин. В конце мая он стал жертвой злоумышленников, которые попросили его скинуть им с балкона 400 тысяч рублей. Они представились полицейскими, которые якобы проводили оперативно-разыскные мероприятия. История стала резонансной и привлекла внимание Кремля. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал мошенников «подонками».