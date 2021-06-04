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    04 июня 2021, 13:42

    Мошенниками, обманувшими ветерана на 400 тысяч рублей, управляли из-за рубежа — МВД

    Анастасия Калинина

    Неизвестные координировали из-за рубежа работу аферистов, обманувших ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина на 400 тысяч рублей. Об этом журналистам сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

    Мошенниками, обманувшими ветерана на 400 тысяч рублей, управляли из-за рубежа — МВД

    «Задержаны два подозреваемых в мошеннических действиях, которые 29 мая были совершены в отношении ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина. По имеющейся информации, координация их действий осуществлялась из-за рубежа», — сказала Волк.

    В пятницу полицейские задержали подозреваемых в мошеннических действиях по отношению к ветерану. У молодых людей изъяли телефоны, банковские карты и деньги. В пресс-службе МВД не исключили, что от их рук могли пострадать другие пожилые люди.

    В этом году на параде Победы рядом с президентом Владимиром Путиным сидел ветеран Василий Пронин. В конце мая он стал жертвой злоумышленников, которые попросили его скинуть им с балкона 400 тысяч рублей. Они представились полицейскими, которые якобы проводили оперативно-разыскные мероприятия. История стала резонансной и привлекла внимание Кремля. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал мошенников «подонками».