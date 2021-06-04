Мошенников, обманувших ветерана на 400 тысяч рублей, задержали

Столичные полицейские задержали предполагаемых мошенников, которые обманули ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина на 400 тысяч рублей. История стала резонансной и привлекла внимание Кремля.

Василий Пронин — тот самый ветеран, который сел рядом с президентом Владимиром Путиным на параде Победы 9 Мая этого года. Глава государства, спасая соседа от непогоды, поправил сползающую с его плеч куртку.

Пронин прошел всю войну, в 1943 году участвовал в битве на Курской дуге, был награжден медалью «За отвагу». В этом году, 28 мая, неизвестные позвонили герою на домашний телефон и представились полицейскими. Они заявили, что проводят оперативно-разыскных мероприятий и попросили скинуть с балкона 400 тысяч рублей. Доверчивый ветеран выполнил их требования. История дошла до Кремля. Комментируя ситуацию, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал мошенников «подонками» и выразил надежду на то, что их скоро поймают.

Так и получилось. Полицейские задержали подозреваемых, операция попала на видео. Сейчас предполагаемых преступников везут в отделение полиции.