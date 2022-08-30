Мосгорсуд вынесет приговор Сафронову 5 сентября

Мосгорсуд озвучит приговор советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову 5 сентября. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на адвоката подсудимого Дмитрия Катчева.

«По делу Сафронова суд удалился в совещательную комнату. Оглашение приговора назначено на 16:00 5 сентября», — сказал он.

Сафронова обвиняют в госизмене. Приговор ему вынесут в открытом режиме.

Представитель Генпрокуратуры Борис Локтионов запросил для подсудимого 24 года колонии строгого режима. Сам советник вину не признал и заявил, что не имел доступа к государственной тайне.

По данным следствия, Сафронов передавал политологу Демури Воронину информацию о деятельности ВС РФ в Сирии. Последний отправил данные представителям Цюрихского университета и в Федеральную разведывательную службу Германии.