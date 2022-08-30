Советника главы Роскосмоса Сафронова попросили отправить в колонию на 24 года

Представитель Генпрокуратуры Борис Локтионов попросил приговорить советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова к 24 годам колонии. Его обвинили в государственной измене, сообщил ТАСС со ссылкой на Мосгорсуд.

«Представитель гособвинения потребовал признать Сафронова виновным в госизмене и назначить ему наказание в виде 24 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — уточнили в суде.

Сафронова задержали 7 июля 2020 года и завели на него дело о госизмене. Подсудимый считает себя невиновным и заявил, что не имел доступа к государственным тайнам.

Сафронова обвиняют в шпионаже, в том числе совместно с другим лицом. По данным следствия, его соучастником является политолог Демури Воронин. Сафронов передавал ему информацию о военной деятельности в Сирии, которую тот отправил представителям Цюрихского университета и в Федеральную разведывательную службу Германии.