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    30 августа 2022, 15:43

    Советника главы Роскосмоса Сафронова попросили отправить в колонию на 24 года

    Прокурор Локтионов запросил 24 года колонии для советника главы Роскосмоса Сафронова

    Дарья Морозова

    Представитель Генпрокуратуры Борис Локтионов попросил приговорить советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова к 24 годам колонии. Его обвинили в государственной измене, сообщил ТАСС со ссылкой на Мосгорсуд.

    Советника главы Роскосмоса Сафронова попросили отправить в колонию на 24 года

    «Представитель гособвинения потребовал признать Сафронова виновным в госизмене и назначить ему наказание в виде 24 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — уточнили в суде.

    Сафронова задержали 7 июля 2020 года и завели на него дело о госизмене. Подсудимый считает себя невиновным и заявил, что не имел доступа к государственным тайнам.

    Сафронова обвиняют в шпионаже, в том числе совместно с другим лицом. По данным следствия, его соучастником является политолог Демури Воронин. Сафронов передавал ему информацию о военной деятельности в Сирии, которую тот отправил представителям Цюрихского университета и в Федеральную разведывательную службу Германии.