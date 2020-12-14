Мосгорсуд отменил штраф детскому хоспису «Дом с маяком»

Хоспис оштрафовали на 200 тысяч рублей из-за наркотических препаратов, которые выписывали одному из подопечных. В Московском городском суде вынесли решение после протеста прокурора на постановление.

«Судья <…> вынесла решение, которым прекратила производство по делу в виду малозначительности правонарушения», — объяснили агентству.

Учреждение обязал выплатить указанную сумму Зюзинский районный суд. В столичной прокуратуре заявили, что судебный акт о статье о нарушении правил оборота наркотических средств или психотропных веществ нужно отменить. В надзорном органе также указали на необходимость прекратить дело в связи с отсутствием состава правонарушения.

Пожаловались на хоспис в ноябре. Во время проверки сотрудники правоохранительных органов обнаружили недочеты в медицинской документации.

Директор учреждения Лида Мониава заметила, что все ошибки уже исправлены, а от действий сотрудников хосписа никто не пострадал.