«Дом с маяком» попал под штраф 200 тысяч. У хосписа нет денег на его оплату, но есть поддержка прокуроров

Московский детский хоспис «Дом с маяком» оштрафован судом на 200 тысяч рублей. Причиной стали наркотические препараты, которые выписывали одному из подопечных. При проверках никаких нарушений с лекарствами не нашли, были лишь недочеты в ведении документации. Теперь Генпрокуратура требует отменить штраф. Учреждение надеется на положительное решение суда и имеет на это большие шансы.

Жалобу на детский хоспис в конце ноября отправили в МВД и Госнаркоконтроль. Ведомства попросили проверить учреждение.

«В жалобе сказано, что надо проверить меня и хоспис, потому что хоспис выписывает Коле (воспитаннику хосписа — прим. ред.) слишком много наркотических препаратов, я его накачиваю, а еще его лекарства незаконно распространяю. Это все неправда, но раз жалоба пришла, Госнаркоконтроль стал проверять», — написала в Facebook директор учреждения Лида Мониава.

Она рассказала, что в хоспис нагрянули с проверкой пять сотрудников полиции. Они пересчитали все препараты, изучили медицинскую карту ребенка и проверили организацию, предоставляющую хоспису лекарства. С ними все оказалось в порядке, но правоохранители нашли недочеты в медицинских журналах.

«Действительно, мы допустили неточности в этих журналах. <…> В качестве оправдания могу сказать, что на момент проверки хоспис работал с наркотическими препаратами всего один месяц, то есть мы пока только начинаем и учимся, как все это правильно делать. Мы вели великое множество документации по наркотикам, но, как оказалось, не все было правильно», — пояснила Мониава.

По ее словам, все недочеты в учреждении уже исправили и надеются больше не допускать ошибок. Более того, в действиях медиков вообще нет состава преступления, так как никто не пострадал и не нанес никакого ущерба.

Лекарства никто не крал, не продавал, ими никого не убили и не причинили вреда. В нашем случае их даже не потеряли, что тоже вполне естественная ситуация. Их просто записали не до конца, или записали не по той форме, или записи не заверили Лида Мониава директор детского хосписа «Дом с маяком».

Несмотря на это, хоспис попал под административное дело о нарушении порядка оборота наркотических средств. В итоге Зюзинский районный суд Москвы оштрафовал учреждение на 200 тысяч рублей.

Решением заинтересовалась Генпрокуратура, которая проверила судебный акт на законность. После этого штраф потребовали отменить.

«По ряду существенных нарушений, допущенных при рассмотрении административного дела, Зюзинским межрайонным прокурором Москвы на постановление районного суда принесен протест с требованием об отмене судебного акта и прекращении административного производства в отношении детского хосписа», — сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Пересмотр дела назначили на 14 декабря. Заседание пройдет в Мосгорсуде.

«Не отнимать деньги у детей»

По словам PR-менеджера детского хосписа «Дом с маяком» Софьи Харьковой, учреждение очень надеется, что Мосгорсуд примет решение об отмене штрафа. У хосписа просто нет возможности выплатить такую сумму.

«Есть большое количество людей, которые пишут, звонят и говорят: „Мы готовы пожертвовать вам деньги, чтобы вы оплатили штраф, или откройте сбор денег — и мы вам поможем“. Но по нашему уставу мы не можем тратить деньги, которые нам жертвуют на оплату штрафа», — пояснила она «360».

Харькова добавила, что если деньги не перечисляют на конкретного ребенка, то из них можно взять на оплату только 20%. В итоге, чтобы хватило на штраф, нужно пожертвовать очень большую сумму.

«Плюс нам кажется в целом неправильно и нечестно отнимать деньги, которые нам жертвуют на помощь детям, на оплату какого-то штрафа», — подчеркнула PR-менеджер.

Она отметила, что в хосписе были неправильно заполненные бумаги, но этот случай должен стать поводом в целом обсудить вопрос приоритета. Речь должна идти об облегчении жизни детей, а не скрупулезном заполнении журналов.

Мы очень надеемся, что действительно суд примет это во внимание, протест Генпрокуратуры будет рассмотрен, а решение будет вынесено в нашу пользу. <…> Тут нет какой-то пострадавшей стороны в этой ситуации, поэтому очень не хочется, учитывая, что мы благотворительная организация, тратить деньги на оплату штрафа Софья Харькова PR-менеджер детского хосписа «Дом с маяком».

Есть ли шансы?

Хоспис имеет отношение к детям в очень тяжелых состояниях, отметила правозащитница и юрист Екатерина Гордон. Паллиативная помощь подразумевает доступ к наркотическим лекарствам, что имеет очень серьезный протокол. Есть определенные правила, по которым необходимо с определенной аккуратностью вести документы.

«С одной стороны, это звучит дико, а с другой стороны, мы не можем упростить процедуры, потому что это доступ к наркотическим лекарствам. Это мы с вами знаем, что это суперклассные ребята, и я их тоже поддерживаю периодически, они молодцы. Но, к сожалению, по стране есть и другие ребята», — пояснила Гордон.

Она добавила, что есть вопросы к реализации подобных лекарств. Более того, были скандальные случаи в регионах с реализацией запрещенных веществ в аптеках. При этом у хосписа есть все шансы добиться отмены штрафа.

«Пошла хорошая практика. Прокуратура в интересах детей действительно оспаривает решения первых инстанций. Эта практика довольно успешно идет», — отметила юрист.

По словам правозащитницы, детское учреждение имеет большие шансы получить решение в свою пользу. Она подчеркнула, что за отмену необходимо биться, так как все в руках «Дома с маяком».