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    26 сентября 2020, 18:30

    «Морги отказывались брать»: адвокат рассказал о трудностях перевозки тела Тесака

    Анастасия Калинина, Екатерина Земская

    Вчера тело Тесака (Максима Марцинкевича) транспортировали в Москву. Однако выяснилось, что изначально ни один столичный морг не хотел его принимать. Об этом «360» рассказал адвокат Максима Марцинкевича Алексей Михальчик.
    «Морги отказывались брать»: адвокат рассказал о трудностях перевозки тела Тесака

    В Сети гуляет видео осмотра тела Марцинкевича, но официальные представители не имеют к этому никакого отношения, рассказал юрист.

    «Наверное, это сделали работники челябинского морга», — предположил адвокат.

    Также Михальчик сообщил, что вчера ночью тело Максима Марцинкевича все-таки удалось разметить, но изначально было много препятствий.

    «Были проблемы с размещением в морг по прибытии в Москву. <…> Сначала все морги отказывались брать. <…> Договорились разместить в Новой Москве», — рассказал Михальчик.

    Адвокат планирует с понедельника начать привлекать специалистов для того, что бы разобраться с накопившимися вопросами по делу Тесака.

    Ранее ФСИН ответила на заявления о пытках Марцинкевича. По их словам, к Тесаку в красноярском СИЗО не применялась физическая сила или сила спецсредств. Также добавили, что националист не жаловался на свое состояние в медицинскую часть.

    Новости SMI.FM