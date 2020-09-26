«Морги отказывались брать»: адвокат рассказал о трудностях перевозки тела Тесака

Вчера тело Тесака (Максима Марцинкевича) транспортировали в Москву. Однако выяснилось, что изначально ни один столичный морг не хотел его принимать. Об этом «360» рассказал адвокат Максима Марцинкевича Алексей Михальчик.

В Сети гуляет видео осмотра тела Марцинкевича, но официальные представители не имеют к этому никакого отношения, рассказал юрист.

«Наверное, это сделали работники челябинского морга», — предположил адвокат.

Также Михальчик сообщил, что вчера ночью тело Максима Марцинкевича все-таки удалось разметить, но изначально было много препятствий.

«Были проблемы с размещением в морг по прибытии в Москву. <…> Сначала все морги отказывались брать. <…> Договорились разместить в Новой Москве», — рассказал Михальчик.

Адвокат планирует с понедельника начать привлекать специалистов для того, что бы разобраться с накопившимися вопросами по делу Тесака.

Ранее ФСИН ответила на заявления о пытках Марцинкевича. По их словам, к Тесаку в красноярском СИЗО не применялась физическая сила или сила спецсредств. Также добавили, что националист не жаловался на свое состояние в медицинскую часть.