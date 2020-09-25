ФСИН ответила на заявления о пытках Тесака

Ни физическая сила, ни спецсредства не применялись в красноярском СИЗО к националисту Максиму Марцинкевичу (Тесаку), ранее найденному мертвым в своей камере. Об этом заявил в управлении ФСИН по региону.

«Установлено, что в период содержания в СИЗО-1 с заявлениями об обеспечении личной безопасности осужденный не обращался. Физическая сила и специальные средства к нему не применялись», — заявили в организации РИА «Новости».

Там добавили, что Марцинкевич не жаловался на свое состояние в медицинскую часть. Управление ФСИН не получало информацию о том, что на осужденного оказывалось физическое или психологическое давление со стороны сотрудников или преступников. Также нет сведений о том, что была угроза для личной безопасности Тесака.

Ранее отец Марцинкевича заявил, что на теле его сына видны следы пыток. Представляющий интересы семьи адвокат Алексей Михальчик сказал, что у него есть претензии к экспертизе. Отец Тесака попросил попросил председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина открыть уголовное дело об убийстве и взять его под личный контроль.

В ГУФСИН по Челябинской области 16 сентября сообщили, что Марцинкевич свел счеты с жизнью в СИЗО-3. Мужчина также оставил предсмертную записку. Прокуратура ведет проверку.

Тесак отбывал десятилетний срок за нападения на людей, которых он называл наркоторговцами. Решение суда вступило в силу в мае 2019 года. Следствие считает, что националист и его соратники избивали людей в Москве, отбирали их вещи, обливали краской и другими веществами.