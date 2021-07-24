Заместителя начальника уголовного розыска одного из отделов Ставрополя Руслана Абовяна застрелил неизвестный преступник. По предварительным данным, убийца выпустил в него не меньше девяти пуль.

Кадры с места убийства опубликовал RТ. Преступника ищут. МВД выясняет все обстоятельства случившегося. По данным телеканала, Абовяна успели доставить в больницу. Но он умер в реанимации.

Источник Telegram-канала Baza уточнил, что замглавы угрозыска был убит около своего дома. Нападавших было двое. Преступники поджидал его там и атаковали, когда Абовян заехал во двор на машине. Расстреляв полицейского, злоумышленники скрылись на отечественной машине.

Полиции даже удалось быстро выследить похожий автомобиль, но преступникам удалось уйти от преследования. Они бросили машину на обочине дороги и сбежали, уточник собеседник Baza.