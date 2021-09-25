Мужчина в женской одежде напал с топором на покупателей в московском «Магните». Видео с места

Одетый в женскую одежду мужчина совершил нападение в магазине «Магнит» на Каргопольской улице в Москве. Он набросился на покупателей с топором. В распоряжении «360» появилось видео с места событий.

Видео прислали через приложение «Репортер 360» (Android и iOS).

На кадрах видно, как уборщица убирает следы крови на ступенях у входа в магазин. Кровью испачканы также раздвижные двери на входе и пол внутри самого магазина. Несмотря на нападение, «Магнит» продолжил работать.

По предварительным данным, в результате нападения пострадали два человека — мужчина и женщина. По информации Telegram-канала «112», их госпитализировали. Подробностей об их состоянии нет. По какой причине мужчина мог напасть на других покупателей, пока неясно. По одной из версий, у них произошел конфликт из-за тележки.

В МВД сообщили «360», что в дежурную часть сообщили о случившемся, позвонив «02».

«Оперативно прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали в магазине 48-летнего гражданина, который, по предварительной информации, нанес ранения двум гражданам. Пострадавших госпитализировали», — отметил собеседник.