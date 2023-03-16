Криминал 16 марта 2023, 12:34 Молодую мать задержали по делу о смерти сына блогера-сыроеда в Сочи СК: в Сочи задержали мать погибшего в Вардане месячного младенца РИА «Новости»

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Мать погибшего в Сочи младенца могут отправить под домашний арест. Ее задержали и предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности, сообщил Следком.

Семья снимала жилье в поселке Вардан между Сочи и Лазаревским. Женщина родила ребенка 11 февраля дома без участия врачей, не поставила его на учет в поликлинике и не позволила обследовать.

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Младенец долго отказывался есть, его состояние ухудшилось, тогда 8 марта родители решили отвезти сына в больницу. Он умер в пути.

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«В настоящее время 33-летней матери младенца предъявлено обвинение. <…> Следователь намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде домашнего ареста», — сообщили следователи.

Следком назначил судебную медицинскую экспертизу, чтобы установить точную причину гибели младенца. Его мать обвинили в причинении смерти по неосторожности — по этой статье женщине грозит наказание до двух лет тюрьмы.

Ребенок родился в семье блогера Максима Лютого, который пропагандирует сыроедение, фрукторианство и праноедение. Источник «Известий» рассказал, что гражданские супруги переехали под Сочи в 2022 году, а в начале следующего года родили ребенка. По одной из версий, он умер от истощения и пневмонии.