«Мог бить, поругать»: москвичка рассказала об издевавшемся над пасынком муже

Мурат Шхануков из Москвы издевался над своим пасынком. Жесткое видео разошлось по СМИ и соцсетям 4 февраля. Но его жена, мать мальчика, рассказала «360», что агрессии со стороны мужчины никогда не было. По крайней мере при ней.

«Агрессии никогда не было. Не могу сказать. Передо мной реально не было. Он мог по жопе бить, поругать их или вот приседания. Я говорю, что он никогда этого передо мной не делал. Не разрешу и не разрешала», — заявила Рита Шханукова.

По ее словам, подобный инцидент произошел во второй раз. После этого случая она попросила супруга больше так не делать, на что он дал свое обещание.

Скандал вокруг семьи Шхануковых разгорелся после того, как в соцсети попало видео из их дома. На кадрах отчим издевался над маленьким мальчиком и заставлял его приседать. Когда ребенок без сил падал, мужчина давал ему пощечины. Позже отчим извинился и рассказал, что взбесился после того, как пасынок начал баловаться.

Семья сейчас живет в Москве после переезда из Нальчика. Мурат воспитывает вместе с Ритой двух ее детей от предыдущего брака. Сейчас видео проверяют следователи.