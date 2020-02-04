Избивший пасынка отчим извинился

Он подчеркнул, что не оправдывается, а лишь просит прощения. «Если можете, простите, пожалуйста», — сказал Шхануков.

Ранее видео с издевательствами над пятилетним мальчиком попало в Сеть. Ребенок баловался, когда его мамы Риты не было дома. Это взбесило отчима. По словам Мурата Шханукова, пасынок не съел мясо, выкинул его в мусорное ведро, прыгал на раскладушке и упал. Тогда мужчина заставил мальчика приседать и при этом бил ребенка. Все происходящее на камеру снимала 19-летняя сестра Риты.

Мурат и Маргарита переехали в Москву из Нальчика. Шхануков — второй муж женщины. Он вместе с женой воспитывает ее детей от предыдущего брака. Следственный комитет проводит проверку. По ее итогам будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Мурата уже вызывали на допрос, но позже отпустили.