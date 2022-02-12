Многодетный отец украл 27 игрушек из автомата. Ему грозит до 2 лет тюрьмы

Отец пятерых детей в Зеленогорске украл из игрового автомата 27 мягких игрушек. Теперь он может отправиться на два года в тюрьму. Об этом сообщили на сайте МВД Красноярского края.

Мужчину 1989 года рождения задержали по горячим следам. На допросе он рассказал, что 4 февраля пошел в магазин за продуктами и увидел автомат с игрушками. Он решил сыграть. Потратив 450 рублей, он выиграл только одну игрушку. Мужчине стало обидно, и он решил взломать автомат. Сломал дверцу и набрал полный пакет игрушек.

Детям подарки очень понравились. Но потом приехали полицейские с обысками и все забрали. Изъяли 27 похищенных игрушек.

Пропажу обнаружила сотрудница компании, обслуживающей автоматы. Она приехала в магазин для инкассации, недосчиталась и обратилась в полицию.

Сумма ущерба превысила пять тысяч рублей. Завели дело о краже. Ранее мужчина уже привлекался к ответственности. Теперь ему грозит до двух лет тюрьмы. В содеянном он раскаялся.

Ранее в Красноярске осудили 46-летнего мужчину, укравшего у семейной пары детскую коляску за 36 тысяч рублей, которую они оставили у подъезда. Похититель объяснил, что украл коляску для дочки. Пришлось вернуть. Наказали штрафом в 10 размере тысяч рублей.

А в Санкт-Петербурге ранее неизвестные ранее украли не только игрушки, но и автомат.