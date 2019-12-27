Неизвестные украли автомат с игрушками в Петербурге

ЧП случилось 16 декабря на Бухарестской улице. Злоумышленники похитили там автомат с игрушками. Сумма ущерба — 40 тысяч рублей.

Очевидец — 56-летний мужчина — обратился в полицию. Правоохранители ищут правонарушителей, отметил сайт «Дни.ру».

«Сотрудниками полиции приняты меры к розыску и задержанию злоумышленника», — говорится в сообщении.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.