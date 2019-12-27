27 декабря 2019, 15:26
Неизвестные украли автомат с игрушками в Петербурге
Неизвестные украли автомат с игрушками из магазина во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщило ИА FlashNord со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по городу.
ЧП случилось 16 декабря на Бухарестской улице. Злоумышленники похитили там автомат с игрушками. Сумма ущерба — 40 тысяч рублей.
Очевидец — 56-летний мужчина — обратился в полицию. Правоохранители ищут правонарушителей, отметил сайт «Дни.ру».
«Сотрудниками полиции приняты меры к розыску и задержанию злоумышленника», — говорится в сообщении.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.