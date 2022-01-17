Многодетная мать избила семилетнего сына в подъезде дома. Видео

В нижегородском поселке Юганец женщина измывалась над собственным ребенком в подъезде. Кадры рукоприкладства попали в распоряжение «360». Следователи уже начали проверку.

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На кадрах видно, как местная жительница зашла в подъезд вместе с мальчиком школьного возраста. Она несколько раз пнула ребенка, отвесила затрещину и обругала. Он заплакал.

В региональном СК РФ заинтересовались роликом, на котором «зафиксированы противоправные действия женщины в отношении ребенка». Ведомство организовало доследственную проверку, сообщили в его пресс-службе. По данным «360», мальчику, которого избила мать, семь лет.

Следователям предстоит выяснить обстоятельства случившегося.

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