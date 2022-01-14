Ребенка избили и окунули лицом в сугроб в Московской области

В Московской области мужчину задержали по подозрению в нападении на девятилетнего ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

По версии правоохранителей, подозреваемый избил и окунул лицом в сугроб девятилетнего ребенка на детской площадке в Чехове. Против него возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Подозреваемого в совершении преступления доставили в отделение полиции. Им оказался мужчина в возрасте 39 лет, проживающий в Ставропольском крае.

«Злоумышленник, находясь на детской площадке в городе Чехов-3, толкнул девятилетнего мальчика в сугроб, после чего схватил его за шею и стал окунать лицом в снег. Прохожие, заметив происходящее, задержали нападавшего и вызвали полицейских», — сообщила начальник пресс-службы МВД по Московской области Татьяна Петрова.

Против мужчины возбудили уголовное дело по статье 116 Уголовного кодекса РФ («Побои»). Он обязан являться в отделение правоохранительных органов по требованию. Если его вину докажут, то ему будет грозить до двух лет лишения свободы.