Криминал 12 января 2024, 07:54 Мизулина получила 191 жалобу на блогера из Екатеринбурга Глава ЛБИ Мизулина: пострадавших от блогера Улановой могло быть больше

Читать 360tv в

Блогера Екатерину Уланову и ее мужа Алексея из Екатеринбурга заподозрили в мошенничестве. Следком возбудил уголовное дело. Почти 200 возможных потерпевших обратились за помощью, сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале.

«Люди пытаются вернуть потерянные средства (очень крупные суммы). На текущий момент мы получили 191 обращение. Все материалы мы направим в Следственный комитет», — написала она.

Реклама

Екатерина Мизулина показала сообщения от людей, которые вступили в клуб четы, заказали электронику, бытовую технику и парфюм, оплатили, но товары не получили. Общественница заявила, что от действий Екатерины Улановой могли пострадать более 900 человек. По ее информации, блогер и ее супруг, несмотря на уголовное дело и меру пресечения, продолжили завлекать клиентов.

Клиенты блогера подали коллективный иск из-за нарушения срока доставки товаров, сообщало Управление Роспотребнадзора по Свердловской области. Следком возбудил уголовное дело по статье 159 «Мошенничество», в декабре председатель комитета Александр Бастрыкин потребовал доложить о расследовании.

В Анапе проверят публикации блогера-мужчины. Подписчики заподозрили его в педофилии из-за постов с дочерью.