Общество 10 января 2024, 15:23 Блогером из Анапы заинтересовались полиция. «Только папу» заподозрили в педофилии МВД проверит блогера Ющенко из Анапы после поцелуя дочери в губы

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Интернет-пользователи пожаловались на блогера из Анапы за публикацию с поцелуем несовершеннолетней дочери. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних проведут проверку, сообщило Главное управление МВД России по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.

«В Анапе полиция проверит информацию о возможном совершении противоправного деяния в отношении 12-летней девочки. Подписчики блогера из Анапы в социальной сети высказывают опасения по поводу его публикаций, касающихся дочери», — объяснила пресс-служба.

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Обращение зарегистрировали и передали в работу инспекторам ПДН. По итогам проверки примут процессуальное решение.

Блогер Никита Ющенко взял в соцсетях псевдоним Only Dad («Только папа») и публиковал видео с дочерью. Он целовал ее в губы, покупал средства гигиены, заставлял ходить в спортзал и на кулинарные курсы, а за неповиновение — писать сочинения на несколько страниц. Это возмутило подписчиков. Сначала в интернете появились пародии на его блог, потом разоблачения. Делом заинтересовалась глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она прокомментировала его в своем Telegram-канале.

«Мне кажется, что органам опеки в Анапе все же стоит внимательно присмотреться к этому родителю. Особенно к видео про покупку геля для интимной гигиены несовершеннолетнему (вероятно приемному) ребенку», — заявила общественница.

По ее информации, мужчина удалил некоторые ролики и изменил название блога. Екатерина Мизулина заявила, что он пригрозил всем, кто отправил жалобы, исками за клевету.

В центре скандала оказался еще один блогер-отец — Сергей Косенко. Он опубликовал видео, на котором бросил младенца в сугроб. Председатель Следкома Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и инициировать налоговую проверку.