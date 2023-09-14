Важное 14 сентября 2023, 13:17 Митволя приговорили к 4,5 годам колонии Суд приговорил Митволя к 4,5 годам колонии по делу о хищениях Скриншот видео

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Обвиняемого в хищениях при проектировании метро в Красноярске бывшего заместителя главы Росприроднадзора Олега Митволя приговорили к четырем годам и шести месяцам колонии общего режима. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Красноярского края.

В материалах дела говорилось, что Митволь во время нахождения на посту председателя совета директоров акционерного общества «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» воспользовался своим служебным положением и похитил 954 миллиона бюджетных средств.

Вместе с генеральным директором организации «КрасноярскТИСИЗ» Митволь создал видимость, что создает проект красноярского метро. В течении года они сообщники готовили поддельную документацию со сфабрикованными результатами инженерных работ.

Руководитель заказчика подписал все акты работ и перечислил 954 миллиона рублей подрядной организации. Митволь вместе с сообщниками похитил средства.

Прокуратура просила назначить обвиняемому наказание в виде четырех лет и девяти месяцев колонии со штрафом в 400 тысяч рублей. Но Железнодорожный районный суд Красноярска приговорил Олега Митволя к меньшему сроку без штрафа. Свою вину подсудимый признал в полном объеме.