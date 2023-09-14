14 сентября 2023, 10:03
Митволя попросили отправить в колонию на 4 года и 9 месяцев
Обвинение попросило для Митволя срок в колонии на 4 года и 9 месяцев
Бывшего замглавы Росприроднадзора и председателя совета директоров компании «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» Олега Митволя попросили приговорить к четырем годам и девяти месяцам колонии. Такова позиция стороны гособвинения, сообщил ТАСС.
Представитель обвинения, обращаясь к судье, указал, что просит суд признать Митволя виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок четыре года и девять месяцев в ИК общего режима.
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Заседание открылось в Железнодорожном районном суде Красноярска. Митволь уже заявил, что согласен с предъявленными ему обвинениями.
Уголовное дело против Митволя ранее возбудили по статье о мошенничестве в особо крупном размере.
По версии следствия, Красноярский трест инженерно-строительных изысканий («КрасноярскТИСИЗ»), председателем совета директоров которого является Митволь, получил госконтракт на корректировку проектно-сметной документации первой линии метро.
Компания-подрядчик направила в региональное транспортное управление подложные, по данным следователей, проектные документы и акты инженерных изысканий. На основе этих бумаг тресту перечислили более 950 миллионов рублей.
Митволя задержали в июне 2022 года в аэропорту Внуково. Затем перевезли в Красноярск. Сначала его поместили в СИЗО, но в дальнейшем перевели под домашний арест.
Суд
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