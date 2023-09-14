Криминал 14 сентября 2023, 08:48 Митволь признал вину по делу о хищении при строительстве метро в Красноярске Экс-замглавы Росприроднадзора Митволь признал вину в суде РИА «Новости»

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Бывший замглавы Росприроднадзора, председатель совета директоров компании «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» Олег Митволь признал вину по делу о крупном мошенничестве при строительстве красноярского метро. Об этом сообщило РИА «Новости».

Дело начали рассматривать 14 сентября в Железнодорожном районном суде Красноярска. В ответ на вопрос судьи, согласен ли он с обвинением, Митволь ответил положительно.

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«Да, согласен», — сказал бывший замглавы Росприроднадзора

С подсудимым ранее заключили досудебное соглашение о сотрудничестве.

Летом минувшего года Митволя задержали в аэропорту Внуково в рамках расследования о хищении 900 миллионов рублей.

После его доставили в Красноярск, где поместили в СИЗО-1. Затем суд изменил ему меру пресечения на домашний арест.