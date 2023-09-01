Криминал 01 сентября 2023, 11:20 Митволь признал вину в многомиллионном хищении при строительстве метро Красноярска Экс-замглавы Росприроднадзора Митволь признал вину в хищении 900 млн рублей РИА «Новости»

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Бывший замглавы Росприроднадзора, председатель совета директоров компании «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» Олег Митволь признал свою вину в хищении 900 миллионов рублей во время работ по строительству красноярского метро. Об этом сообщил ТАСС.

«Уголовное дело в отношении Митволя передали в Железнодорожный районный суд Красноярска», — рассказала агентству в правоохранительных органах.

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Там уточнили, что первое заседание пройдет 14 сентября, дело будут рассматривать в особом порядке. Эти данные подтвердил и представитель защиты бывшего чиновника.

Митволя арестовали в июле 2022 года, его заподозрили в хищении 900 миллионов рублей при строительстве метро в Красноярске. Позже экс-замглавы Росприродназдора отправили под домашний арест.

Строительство красноярского метрополитена началось еще осенью 1995 года, его не раз останавливали из-за сложностей с финансированием. Работы законсервировали в 2013 году, а в 2019-м из федерального бюджета Красноярскому краю выделили 950 миллионов рублей на корректировку проектной документации строительства метро по федеральному проекту «Чистый воздух». Первую линию подземки должны открыть в городе уже в 2026 году.