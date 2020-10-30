Минздрав Татарстана рассказал о состоянии раненого полицейского

Министерство здравоохранения Татарстана заявило, что жизни раненого полицейского ничего не угрожает. Он пострадал во время нападения подростка.

Состояние сотрудника полиции стабильное, рассказали в ведомстве РИА «Новости».

Подросток в ночь на 30 октября атаковал отдел полиции в Кукморе. Он бросал «коктейли Молотова» в здание. Участковый в это время приехал к месту ЧП, увидел огонь и разбитые стекла.

Он и ночной дежурный попытались остановить 16-летнего школьника. Они сказали ему бросить оружие и сдаться. Однако молодой человек оказал сопротивление и ранил полицейского ножом. В итоге по подростку открыли огонь. От полученных травм он скончался на месте.

Известно, что семья мальчика приехала в Татарстан недавно. Подросток не посещал мечетей. Других подробностей о погибшем пока нет.

По факту произошедшего Следственный комитет открыл уголовное дело по статьям УК РФ «Покушение на террористический акт» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Выясняются все подробности случившегося. Расследование продолжается.