Уголовное дело о покушении на теракт возбудили после нападения подростка в Татарстане

Подросток с ножом напал на полицейского и оказывал сопротивление при задержании. В итоге молодого человека застрелили. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на теракт.

«Следственными органами Следственного комитета по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по [статье] „Покушение на террористический акт“, и [статье] „Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа“», — сообщила пресс-служба СК России.

По информации следователей, ночью 30 октября 16-летний подросток бросал коктейли Молотова в здание районного отдела полиции в Кукморе. Во время задержания парень как минимум трижды ранил сотрудника полиции. Второй правоохранитель сделал предупредительные выстрелы в воздух, а затем ему пришлось открыть огонь по молодому человеку. Подросток скончался на месте.

«Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается», — отметили в СК РФ.

Ранее в пресс-службе республиканского МВД уточнили, что молодого человека первым заметил участковый, когда тот бросил коктейль Молотова на парковку перед ОМВД. При задержании парень не реагировал на требования полицейских и сопротивлялся. Сейчас раненый полицейский находится в больнице под наблюдением врачей.