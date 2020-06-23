Министра из Дагестана отправят в колонию за взятки и растрату

Бывшего главу дагестанского министерства образования ждут 4,5 года тюрьмы. Шахабаса Шахова признали виновным в крупной взятке и растрате, обязав выплатить многомиллионный штраф.

Отбывать наказание экс-чиновник будет в исправительной колонии общего режима, сообщили в пресс-службе СК РФ. Ему также предстоит заплатить 20,5 миллиона рублей в доход государства.

По решению суда у бывшего министра конфисковали имущество на сумму более 700 тысяч рублей.

Вместе с Шаховым в деле фигурировали его дочь Амина, бывший директор госучреждения «Республиканский центр научно-технического творчества учащихся» Марат Алиев и экс-управляющий центра «Логос» Мурад Абдурахманов. Их всех приговорили к условным срокам за растрату.

Расследование преступления проводилось в рамках совместной работы правоохранительных органов по декриминализации Северо-Кавказского региона.

На крупной взятке недавно попалась иркутская чиновница. Деньги, по версии следствия, она получила от представителя фирмы-застройщика за продление разрешения на строительство. Женщину задержали.