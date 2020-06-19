Важную чиновницу из Иркутска задержали за крупную взятку. Видео

Первый замминистра строительства Прибайкалья Ирина Худякова задержана по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

«По версии следствия, в октябре 2016 года данное должностное лицо, занимая должность начальника отдела выдачи разрешительной документации департамента реализации градостроительной политики комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска, получила взятку в сумме 2 млн рублей от представителя фирмы-застройщика за продление разрешения на строительство при отсутствии правовых оснований», — говориться в сообщении СК.

Сотрудники провели обыск на рабочем месте чиновницы, а также там, где они жила. Они изъяли деньги, дорогие украшения и часы. Сейчас женщина находит под арестом, следователи продолжают работу над уголовным дело.

Ранее в Иркутске на видео попал еще один чиновник, который попытался сбежать во время задержания. Его тоже подозревают во взятке. С местной фирмы, за выигрыш на аукционе он потребовал 200 тысяч рублей.