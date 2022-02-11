Мигранты подрались на западе Москвы

В Москве двух человек доставили в полицию после драки на западе столицы. Один из них написал заявление, что его побили, правоохранители завели дело о хулиганстве. Об этом в пресс-службе столичного главка МВД сообщили РИА «Новости».

Сообщение о драке на улице Екатерины Будановой поступило в полицию накануне вечером. Когда правоохранители приехали на место, драки уже не было. Но выяснилось, что конфликт все-таки имел место.

Двух человек доставили в отдел для проверки на причастность к потасовке. Один из них написал заявление об избиении. В МВД возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».

Источник агентства в правоохранительных органах сообщил, что оба они являются выходцами одной из соседних стран. По сведениям от другого источника, в драке принимали участие до пяти человек.

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