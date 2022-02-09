Добивал ногами. Появилось полное видео убийства кассира «Пятерочки» в Подмосковье

В распоряжении «360» оказалось полное видео ограбления магазина «Пятерочка» в Подмосковье. На кадрах показано, как кассир магазина подходит к преступнику в балаклаве и пытается помешать ему проникнуть в комнату с сейфом. Уже в следующую секунду женщина выбежала из помещения, а догнавший ее грабитель нанес ей серьезные удары битой.

После того как оглушенная женщина упала на пол, злоумышленник несколько раз пнул ее ногами. Спустя некоторое время пострадавшая пришла в себя и попыталась встать. В ту же секунду ее снова пнули ногой убегающие грабители.

Когда преступники исчезли из магазина, кассирша снова попыталась встать на ноги. От полученных травм женщина потеряла равновесие и упала на пол.

Сергей Пашков, муж директора «Пятерочки» в Подмосковье, где ночью произошло жестокое ограбление, первым попал под удар преступников. По его словам, поздно вечером он приехал встретить жену с работы. В этот момент в супермаркет ворвались грабители.

Сейчас подозреваемых задержали. Правоохранители поймали их в деревне Чесноково, в 50 километрах от места преступления.