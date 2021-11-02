Мигранты напали на таксиста в Новороссийске

Рабочая неделя для таксиста в Новороссийске началась с того, что на него напали мигранты и попытались украсть деньги. Предположительно, это совершили выходцы из Таджикистана, написал сайт «Аргументы и факты».

Таксиста атаковали на Мысхакском шоссе. Со слов очевидцев, на него напали таджики. Предположительно, они пытались отобрать у водителя деньги.

В управлении МВД по Краснодарскому краю сообщили изданию, что по данному факту уже начата проверка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Причины конфликта неизвестны. О том, были ли пострадавшие, не уточняется. Нет и сведений о том, в каком состоянии находится таксист и как он себя повел при нападении. Полиция также выясняет, сколько точно человек участвовали в нападении на таксиста.

Ранее, в сентябре, в Ижевске суд вынес приговор двум обвиняемым в попытке убийства водителя такси. Одному дали 11,5 года, а второму — 12,5 года колонии строгого режима. Нападение было совершено в мае 2020 года. Тогда таксиста подкараулили в безлюдном месте, где один наносил ему удары ножом, а другой в это время держал его за руки.