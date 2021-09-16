Жителям Ижевска вынесли наказание за попытку убийства таксиста

Суд вынес наказание двум 25-летним жителям Ижевска, которые пытались убить водителя такси. Кроме того, молодые люди хотели завладеть его автомобилем. Об этом написал сайт Izhlife со ссылкой на Объединенную пресс-службу судейского сообщества Удмуртии.

Инцидент произошел в мае прошлого года. Подсудимые, находясь в нетрезвом виде, решили украсть автомобиль такси. Они вызвали машину и во время движения в безлюдном месте напали на водителя. Один из друзей начал бить таксиста ножом, другой держал мужчину за руки.

К счастью, водителю удалось вырваться и вовремя получить медицинскую помощь. Обвиняемым назначили 11,5 и 12,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также они обязаны выплатить штраф потерпевшему по 150 тысяч рублей.