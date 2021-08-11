Мигрант сдал новорожденного внука в полицию как найденыша

Мужчина отнес своего новорожденного внука в московскую полицию, но о родстве умолчал. Он представил ребенка как подкидыша. Так он пытался уберечь свою дочь от позора.

Мигрант из Киргизии 44-летний Куралбек К. пришел в отдел МВД и рассказал, что нашел ребенка на остановке на Алтуфьевском шоссе. Он хотел помочь ребенку, поэтому принес в полицию. Об этом сообщила столичная прокуратура в своем Telegram-канале.

Во время поисков родителей ребенка были просмотрены дорожные камеры. Ни Куралбека, ни ребенка на них не оказалось. Тогда мужчина во всем сознался.

Ребенок оказался его внуком, он родился 4 августа. Весной его 20-летнюю дочь Эркайым похитил соотечественник согласно их традициям. Они поженились, она забеременела, но муж пропал. Из роддома девушка вернулась в родительский дом. Куралбек К. решил обелить репутацию дочери и избавиться от ребенка.

Ранее в Жуковском нашли беспризорную девочку около одного из домов по улице Молодежной. На вид ребенку два года. Полиция ищет родителей девочки.