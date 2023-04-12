Криминал 12 апреля 2023, 10:07 МИД призвал не давить на Россию в вопросе доступа к арестованному американскому репортеру Замглавы МИД Рябков: РФ не приемлет прессинга в вопросе консульского доступа к Гершковичу РИА «Новости»

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Возможность консульского доступа к арестованному в России американскому репортеру Эвану Гершковичу рассмотрят в соответствии с законом. Замминистра иностранных дел Сергей Рябков призвал не оказывать давления по этому вопросу, сообщил ТАСС.

Он подтвердил, что вопрос по консульскому доступу к журналисту находится на рассмотрении. Российская сторона, принимая решение, руководствуется собственным законодательством, имеющейся в этой области практикой и положениями консульской конвенции.

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«Мы в этом вопросе действуем в соответствии с нашими законами, <…> никаких попыток прессинга мы не приемлем», — сказал замминистра.

Корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича задержали 30 марта в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже. По данным ФСБ, он по заданию американцев собирал информацию, составляющую гостайну, о работе предприятия военно-промышленного комплекса. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.