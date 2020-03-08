Место убийства подростка в Санкт-Петербурге сняли на видео

Как ранее сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Санкт-Петербургу, 7 марта в подъезде одного из домов по улице Ижорского батальона в Колпино нашли тело подростка с простреленной головой. Следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Убийство». Сейчас на месте преступления работают криминалисты. Сотрудники правоохранительных органов ищут и допрашивают возможных свидетелей инцидента.

По сообщению СМИ, квартира, рядом с которой нашли убитого мальчика, принадлежит судье. Дядя школьника рассказал Пятому каналу, что погибший был, вероятно, знаком с сыном судьи. В этот подъезд подросток пришел в гости на день рождения одного из своих друзей.