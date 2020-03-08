    08 марта 2020, 01:07

    Уголовное дело возбуждено из-за убийства подростка в Санкт-Петербурге

    Валерия Шафирко

    Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства подростка в Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ по Санкт-Петербургу.

    Из материалов уголовного дела следует, что 7 марта в подъезде одного из домов по улице Ижорского батальона в Колпино было обнаружено тело школьника с огнестрельным ранением головы.

    «Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ („Убийство“)», — сказано в сообщении ведомства.

    Руководитель ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Александр Клаус выехал на место преступления.

    Сейчас следователи проводят осмотр места происшествия. Также устанавливаются и допрашиваются свидетели и очевидцы. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит установить все обстоятельства происшедшего.

    Полиция ведет розыск подозреваемого в совершении убийства.

    В Сретенском районе Забайкальского края ранее ученик 11 класса застрелил из ружья своего отца. Как рассказал «360» детский омбудсмен региона Иван Катанаев, семья подростка была благополучной.