Уголовное дело возбуждено из-за убийства подростка в Санкт-Петербурге

Из материалов уголовного дела следует, что 7 марта в подъезде одного из домов по улице Ижорского батальона в Колпино было обнаружено тело школьника с огнестрельным ранением головы.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ („Убийство“)», — сказано в сообщении ведомства.

Руководитель ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Александр Клаус выехал на место преступления.

Сейчас следователи проводят осмотр места происшествия. Также устанавливаются и допрашиваются свидетели и очевидцы. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит установить все обстоятельства происшедшего.

Полиция ведет розыск подозреваемого в совершении убийства.

В Сретенском районе Забайкальского края ранее ученик 11 класса застрелил из ружья своего отца. Как рассказал «360» детский омбудсмен региона Иван Катанаев, семья подростка была благополучной.