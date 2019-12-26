Местный житель рассказал о первых минутах после взрыва машины главы Рамонского района

Глава администрации Рамонского района Воронежской области Николай Фролов пострадал рядом со своим домом из-за взрыва. Один из местных жителей рассказал «360» о моменте взрыва и первых минутах после него.

По словам мужчины, он живет в доме № 4, рядом с тем местом, где утром 26 декабря прогремел взрыв.

«Утром я собирался выходить на улицу как раз, когда произошел удар. На взрыв более было похоже… железной дверью хлопнуло. Как будто кто-то со всей силы бил… окна, двери», — вспоминает местный житель.

Он добавил, что когда вышел во двор, увидел машину пожарных, но к месту случившегося никого близко не подпускали.

Николай Фролов получил травмы из-за взрыва, который произошел 26 декабря во дворе его дома. По неподтвержденной информации, сдетонировало самодельное взрывное устройство, прикрепленное к машине. Оно взорвалось, когда чиновник садился в автомобиль.

Сейчас глава администрации находится в больнице под наблюдением врачей. Медики оценивают его состояние как стабильное.