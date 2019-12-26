Опубликовано видео с места взрыва машины главы Рамонского района

«Вести Воронеж» показали видео с места взрыва автомобиля главы администрации Рамонского района Воронежской области Николая Фролова. Сам чиновник сейчас находится в больнице.

Место ЧП оцеплено, там работают полицейские, взрывотехники и пожарные. Взрыв прогремел утром 26 декабря у дома чиновника. По неподтвержденной информации, самодельное взрывное устройство прикрепили к автомобилю. Оно активизировалось, когда Фролов садился в машину.

Врачи оценивают состояние главы администрации Рамонского района как стабильное. По словам заместителя губернатора Воронежской области Виталия Шабалатова, областное правительство контролирует ситуацию.

Николай Фролов — уроженец Воронежской области. Он работает в органах муниципальной власти с 2005 года, главой Рамонского района 43-летний мужчина стал в июле 2018 года. Фролов женат, у него есть две дочери.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.