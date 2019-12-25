Местный пьяница пробил более 70 шин во дворе Подольска: видео

В Подольске местный житель сделал «подарок» автовладельцам. Мужчина порезал шины более чем у 70 машин в одном из дворов, оставив транспортные средства без колес. Об этом «360» рассказал один из пострадавших, Евгений Пальчиков.

Злоумышленник успел испортить 76 автомобилей, прежде чем его поймали. У Пальчикова шины пробиты на двух машинах: две — на одной и одно — на второй.

«С моей и начал. У нас двор полукругом — он и пошел. Было бы больше [машин], если бы не задержали», — заметил Пальчиков.

Злоумышленника удалось поймать. Приехавшей полиции помогли в этом выбежавшие на улицу люди. Оказалось, что шины пробивал пьяный местный житель.

«„Белочку“ словил, крыша у него поехала», — рассказал о нем мужчина. По словам Пальчикова, вредителю примерно за 40 лет и он часто злоупотребляет алкоголем. Живет злоумышленник в доме напротив.

Примечательно, что все произошло в том же дворе, где жил расстрелявший здание ФСБ на Лубянке.