Кремль назвал трагической стрельбу на Лубянке

Стрельба на Лубянка, в результате которой погибли два человека, — трагическое событие. Так происшествие прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это происшествие трагическое, поскольку погибли люди, я бы не сказал, что оно должно как-то комментироваться из Кремля», — заявил Песков. Его процитировал «Интерфакс».

Он отметил, что сейчас такое время, когда ни одного государство мира не застраховано от подобных происшествий.

Стрельба в центре Москвы, на Большой Лубянке, произошла вечером 19 декабря. Неизвестный открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов около здания ФСБ России. В результате произошедшего два человека погибли, еще пятеро пострадали. Стрелка в ходе спецоперации ликвидировали. Позже стало известно его имя. Преступником оказался 39-летний житель Подмосковья Евгений Манюров.

В его квартире провели обыск и обнаружили семь единиц зарегистрированного оружия. На Лубянке он стрелял из модернизированного автомата Калашникова.