Мертвую женщину нашли в гостиничном номере в Подмосковье

В селе Юдино Одинцовского городского округа в гостиничном номере нашли мертвую женщину с травмами. Следователи завели уголовное дело по статье УК РФ «Убийство».

«По данным следствия, 10 мая 2021 года в номере гостиницы, расположенной в селе Юдино Одинцовского городского округа, обнаружено тело женщины с телесными повреждениями в области лица и шеи», — сообщила пресс-служба СУ СК России по Московской области.

Криминалисты и сотрудники СК осмотрели место происшествия. Они назначили судебно-медицинскую, дактилоскопическую и молекулярно-генетическую экспертизы. Сотрудников гостиницы уже допросили. Следователи устанавливают обстоятельства гибели женщины и ищут убийцу.

На прошлой неделе в городе Сертолово Ленинградской области рядом с местным кладбищем обнаружили останки человеческого тела в сумке. По предварительным данным, они принадлежат женщине. В расчленении заподозрили ее сына. По словам подозреваемого, его мать пила. Он рассказал, что нашел ее мертвой в ванной. Чтобы избавиться от тела, признался мужчина, он распилил его ножовкой на кухне и спрятал в лесу.