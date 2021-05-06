Останки женщины нашли под Петербургом. В ее расчленении признался сын

В городе Сертолово Ленинградской области, недалеко от местного кладбища, обнаружили останки тела, упакованные в сумку. По предварительным данным, они принадлежат женщине, в расчленении которой заподозрили ее сына, сообщил РЕН ТВ.

В декабре в полицию обратилась женщина, которая сообщила о пропаже своей сестры, которая с августа перестала выходить на связь. Правоохранители начали проверку. В феврале возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Тогда же был задержан 41-летний сын пропавшей жительницы Ленобласти, который попал под подозрение.

Человеческие останки обнаружили за кладбищем в Сертолове только накануне.

Подозреваемый рассказывал, что его мать страдала от алкоголизма. В сентябре он обнаружил ее мертвой в ванной. Предположительно, это произошло после совместного распития спиртного. Чтобы избавиться от тела, он распилил его ножовкой на кухне, а потом закопал в лесу.

В Ленобласти в апреле из пруда выловили сумку с расчлененным телом женщины. По результатам экспертизы установили, что погибшей было 55 лет. Она пропала без вести еще в 2017 году.