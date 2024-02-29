Криминал 29 февраля 2024, 09:58 Мертвую россиянку с разбитыми коленями нашли на пляже в Таиланде Shot: россиянка погибла на пляже в Таиланде при загадочных обстоятельствах

Читать 360tv в

В Таиланде при невыясненных обстоятельствах умерла женщина из России. Ее тело с травмами нашли на пляже в пригороде Паттайи. Версию об ограблении исключили, сообщил Telegram-канал Shot.

Местная работница собирала мусор на пляже Банг Сарай, когда заметила у берега чье-то тело. Полиция достала из воды молодую женщину в спортивной одежде с разбитыми коленями и носом. Причину смерти покажет экспертиза.

Реклама

Обстоятельства ее гибели остались для правоохранителей загадкой. Версию о нападении грабителей исключили сразу, потому что у погибшей нашли небольшую сумку с двумя телефонами, плеером, деньгами, банкой пива и наркотиками. Следователи предположили, что 36-летняя россиянка могла упасть в море с высокого парапета.

В провинции Чонбури полуголая девушка упала с седьмого этажа. Ее возлюбленного заподозрили к причастности к преступлению.