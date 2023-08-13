Происшествия 13 августа 2023, 19:13 Полуголая россиянка выпала из окна седьмого этажа в Таиланде и умерла Bangkok Post: россиянка скончалась при падении из окна седьмого этажа в Таиланде Pxhere

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Россиянка насмерть разбилась при падении из окна седьмого этажа в районе Саттахип — округа в провинции Чонбури Таиланда. Об этом сообщило издание Bangkok Post.

Тело 32-летней женщины нашли в луже крови перед зданием. На погибшей была зеленая футболка и джинсовая куртка, нижняя часть тела была обнажена.

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«Полиция предположила, что она выпала из комнаты своего тридцатилетнего возлюбленного на седьмом этаже здания. В комнате было открыто окно. Парень сказал, что женщина случайно упала», — написало издание.

По предварительным данным, мужчина был сильно пьян. Когда сотрудники правоохранительных органов пришли к нему, он держал в руках стакан с алкоголем. Сначала возлюбленный погибшей даже не согласился сотрудничать с полицией.